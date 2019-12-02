Скандал с феминале. Кандидатов на пост главы музея ИЗО у министра культуры нет

Кандидатов на пост директора музея ИЗО имени Гапара Айтиева у министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова нет. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, заявление об уходе Миры Джангарачевой подписано и в течение ближайших дней, вероятно, решится вопрос с назначением нового директора.

«Сегодня мы пересматриваем экспозицию. Все провокационные экспонаты будут сняты. Некоторые мы уже убрали», — сказал чиновник.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.