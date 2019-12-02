17:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал с феминале. Кандидатов на пост главы музея ИЗО у министра культуры нет

Кандидатов на пост директора музея ИЗО имени Гапара Айтиева у министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова нет. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, заявление об уходе Миры Джангарачевой подписано и в течение ближайших дней, вероятно, решится вопрос с назначением нового директора.

Читайте по теме
Художницы против гендерного неравенства. «Кырк чоро» хочет закрыть им рот

«Сегодня мы пересматриваем экспозицию. Все провокационные экспонаты будут сняты. Некоторые мы уже убрали», — сказал чиновник.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.
Ссылка:
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с феминале. Мира Джангарачева заявила об угрозах от активистов
Скандал с феминале. Реакция соцсетей: большинство поддерживает искусство
Скандал с феминале. Миру Джангарачеву заставили уволиться
О жизни уйгуров-земледельцев. В Бишкеке открылась выставка Талгата Миррахимова
Люстру Музея изобразительных искусств не чистили 40 лет. Помогли бишкекчане
Мира Джангарачева: Состояние музея ИЗО критично для его будущего
В Музее изобразительных искусств необходимо проверить около 4 тысяч картин
Музей изобразительных искусств возглавила Мира Джангарачева. Что о ней известно
Минкультуры ищет нового директора музея изобразительных искусств
Министр культуры верит, что Юристанбек Шыгаев возместит ущерб
Популярные новости
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
2 декабря, понедельник
17:05
В Бишкеке начали благоустройство еще одного парка на Южных воротах В Бишкеке начали благоустройство еще одного парка на Юж...
16:51
Сотрудника ГКНБ, вымогавшего 350 тысяч сомов, освободили от отбывания наказания
16:30
Над Бишкеком появилась радуга
16:28
Арест Афтандила Жоробекова. Активисты считают: ГКНБ стал инструментом цензуры
16:18
Скандал с феминале. Кандидатов на пост главы музея ИЗО у министра культуры нет