Искендер Матраимов вышел из состава комиссии по расследованию убийства Саймаити

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов вышел из состава комиссии по расследованию убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Искендер Матраимов отметил, что предположительные обвинения по убийству Айеркена Саймаити звучали в адрес их семьи тоже.

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«Необходимо, чтобы общество получило открытые и объективные ответы на все вопросы по убийству Айеркена Саймаити. Считаю, что в комиссию не должны входить люди, чьи имена связывают с Саймаити. Официально заявляю о выходе из состава комиссии ради достоверного и справедливого расследования», — сказал он.

Депутат считает, что расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP направлено на очернение их семьи.

«В первом расследовании «Азаттык» использовал фальшивые документы. Это потом подтвердилось. Вторая часть такое же очернение. В расследовании говорилось, что «сообщили источники», «побоялся говорить имя». Кроме того, основной спикер «Азаттыка» — занимавшийся незаконными делами и обманом Айеркен Саймаити. Нельзя анонимную информацию выставлять как надежный источник. Речь об очернении наших имен с помощью человека, который подозревался в тяжком преступлении», — сказал Искендер Матраимов.

В расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.