18:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ынтымак, Надырбек, Биримдик, Ак-Жолтой, Коллективный, Ырыскы, Арычная), «Чалбай», «Каинда», улица Элебесова, переулок Дорожный;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Конур-Олон, Ауэзова, Чымындык);
  • 9.30-15.00 — улицы Скрябина (от улицы Матросова до улицы Карадарьинской), Карадарьинская (от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева);
  • 9.00-17.00 — войсковые части № 55666, 23565;
  • 9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Стадионная, Сакалдуу, Калкагар), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 1, 3, 5, 6, 7, Арча, Бердибаева, Чортекова Каракоо, Садырбаева, Кок-Добо), отрезки улиц Оренбургской, Толстого, Кулатова, Байтика Баатыра, Баетова, Жумабека, Каракульской, Хаперской, Логвиненко, Панфилова, Гагарина, Репина, Кулатова, переулок Ашхабадский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Гроздь (центр), Кара-Жигач, Бек-Тоо, Маевка (улицы Молодой Гвардии, Больничная), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружбы, Эшмамбет, Сейтек), Кашка-Суу (улица Эркин), Чон-Таш (улицы Байтик, Сопубекова, Проектируемая, Восточная), Учкун (улицы 44 га, Зерноток, Радужная, жилмассив «Тунгуч») Ленинское (улицы Сельповская, Восточная, переулки Сельповский, Виноградный);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лесное (улицы Центральная, Туюк, Северная, Проектная, Восточная, Атбашинская), Шалта (улицы Даира, Шукуралиева, Проектируемая, Жусупбек, Западная, Алмазбекова, Восточная, Гагарина), Чат-Куль (улицы Восточная, Первомайская, Набережная), Комсомольское (улицы Западная, Раздольная, Опытная, Новая), Асылбаш (улицы Тоголок, Омурбек, Кашка-Суу, Бира), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Лесхоз, Фрунзе, Лесная), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупское (гаражи), Беш-Терек, Ак-Суу (улицы Есенина, Интернациональная), Сретенка, Садовое (улица Ситникова), Томон-Суу (улицы Садовая, Украинская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка, Петропавловка, Степное, Ставрополовка, город Кара-Балта (улицы Труда, Луговая, Тулебердиева, Кооперативная, Интернациональная, Чуйская, Грибоедова, Орджоникидзе, Киргизская), Ново-Николаевка (улица Первомайская);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улица Менжинского), Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского), Алмалуу (улицы Тайгашкаева, Картанбаева, Тулебердиева, Манапова), Новопокровка (улицы Ленина, 510-534, Турсун Бяра, Мичурина, Атая, Чапаева, Пушкина, Манаса).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Бор-Баш, Жийде, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, Ак-Таш, Жылкелди, Тельман, Кыдырша, Савай, Присавай, город Кара-Суу (улицы Терешковой, Панфилова).
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 ноября: где в Бишкеке отключат свет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: без осадков
16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 ноября: где в регионах отключат свет
11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
19 ноября, вторник
18:43
Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Тек...
18:30
20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:25
Верховный суд Кыргызстана пересмотрел дело Дамирбека Асылбек уулу
18:19
В Бишкеке произошла потасовка между инспектором УОБДД и женщиной
18:18
Кыргызстанцы среди лауреатов литературного фестиваля, прошедшего в Брюсселе