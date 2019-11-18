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Общество

Сотрудников Финпола обязали предотвращать незаконное вмешательство в бизнес

Сотрудники ГСБЭП обязаны предотвращать безосновательное вмешательство проверяющих органов в дела бизнеса. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил глава ведомства Бакир Таиров.

По его словам, руководство госслужбы будет принимать самые жесткие меры в отношении сотрудников, проявивших некомпетентность в работе. Глава Финпола отметил, что отдельные начальники не контролируют работу вверенных подразделений. Это приводит к критическим ситуациям.

«Работники ГСБЭП впутываются в грязные дела. От этого страдает вся служба. Если до меня дойдет информация о неправомерном/превышающем поведении или о каком-либо вмешательстве в работу представителей «белого бизнеса», будут приняты самые жесткие меры», — предупредил Бакир Таиров.

«Необходимо установить новую культуру коммуникации между госслужащим и предпринимателем. Должностные лица, которые оказывают давление на бизнесменов с коррупционными мотивами, чинят препятствия бизнесу, должны жестко наказываться. Необходимо тщательно проводить досудебное производство по фактам, в которых есть давление и преследование представителей бизнеса, в том числе со стороны фискальных и правоохранительных органов», — подчеркнул он.
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