Меня не любят на работе. Что делать?

На рабочем месте мы проводим большое количество времени. Многие трудятся в коллективах, и от контактов с сотрудниками не скрыться. Как наладить отношения с коллегами и что делать, если они по каким-то причинам вас невзлюбили. Об этом редакция 24.kg спросила у организационного психолога, консультанта в области HR Татьяны Кан.

1 По каким причинам может возникать неприязнь коллег? Здесь стоит разделить взаимоотношения между коллегами и сотрудниками и руководством. Негативные эмоции по отношению к начальству — явление абсолютно нормальное. Потому что люди испытывают страх, злость к тем, у кого есть власть, от кого зависит поощрение и наказание. И здесь много зависит от методов управления руководителя. Неприязнь между коллегами может быть как на личном уровне, когда человек просто не нравится по каким-то причинам, и на рабочем. Вторая, как правило, возникает, если есть какие-то неясные моменты. Например, к коллеге относятся лучше, больше платят, и непонятно, почему это происходит.

2 Есть какие-то способы перебороть неприятие коллег, что для этого надо сделать? Проанализировать, мешает ли это работе, какая это неприязнь: межличностная или профессиональная. Потом есть несколько вариантов. Но пока не придумали ничего более эффективного, как прояснение возникших неясных моментов. Если в компании есть HR-специалист, то лучше, чтобы это делал он. Он будет медиатором, проводником, который сможет донести слова, действия одного сотрудника до другого в более приемлемой форме. Если не любят потому, что человек не в полной мере справляется со своими обязанностями, то надо пересмотреть свое отношение к рабочему процессу и выполнять поставленные задачи. Наладить межличностные отношения можно вне рабочего офиса. Очень часто доверие возникает на каких-то корпоративах, мероприятиях, неформальных встречах. С другой стороны, неприязнь — это право человека, главное, чтобы это не мешало рабочему процессу. Сохранять хорошие рабочие отношения легко и просто, если вы не вмешиваете в них личные обиды, выполняете свои обязанности и не ожидаете к себе сверхотношения от других.

3 Правильно ли занимать позицию, что меня это не волнует, главное, как я выполняю свою работу, а мнение окружающих — дело десятое? Человек — социальное существо, поэтому сделать вид, что его не волнует отношение к нему окружающих, вряд ли получится. Хотя есть отдельная категория сотрудников, которая умеет абстрагироваться. Но на самом деле никто не знает, как они это переживают. Полностью игнорировать коллектив не получится ни у кого, как бы этого ни хотелось. Но если это не мешает вашей рабочей эффективности, можно игнорировать эти сложности.

4 Стоит ли о проблемах с коллегами сообщать руководителю фирмы или лучше самому разобраться с вопросом? Я еще не видела случая, когда разговор с руководителем приносил ощутимую пользу. Скорее, наоборот, подобные вещи вызывают еще больший негатив со стороны коллег. Использовать начальство в качестве арбитра можно, если из-за неприязни страдает рабочий процесс. Но и то только для решения профессионального взаимодействия, а не личного.

5 Увольнение — самый простой выход, но правильный ли? Только плохие отношения в рабочем коллективе редко становятся причиной увольнения, чаще они могут стать дополнением к другим: недовольство руководством, зарплатой, рабочим графиком и дополнительно недовольство коллективом. Конечно, бывает, что люди не могут сработаться, и увольнение является наилучшим вариантом. Но это не самый лучший способ, если им пользоваться сразу, не пытаясь решить сложности другими методами.

6 Насколько вообще необходимо сотруднику быть частью рабочей команды? Особенно сегодня, в эпоху жесткой конкуренции. Управление человеческими ресурсами претерпевает изменения. Управление человеческими ресурсами претерпевает изменения. Сегодня компании отходят от мысли, что сотрудник более эффективней, когда является частью команды. Больше внимания уделяется личной результативности. Люди разные. Одни более эффективны, будучи не в команде, другим, наоборот, надо чувствовать себя частью одного механизма.

7 Как понять, что нелюбовь на работе — только в моей голове? Во-первых, понять, что никто и не должен вас любить на работе. Сюда мы приходим, чтобы выполнять свои должностные обязанности и получать за это деньги. Если человек ожидает другого, то проблема да, в голове. Хорошие отношения с коллегами — это дополнительный бонус. И он либо есть, либо его нет.

8 Что делать, если я сам(а) источник проблем? Если человек задает этот вопрос, значит, он сделал 90 процентов пути. Очень редко, что сотрудник понимает, что сам является источником проблемы и плохого отношения к себе. Что можно сделать? Постараться понять, что именно служит причиной неприятия и работать над этим, при этом стараться не принимать сильно близко к сердцу высказывания коллег, быть вежливым, уважать право других относиться к вам с неприязнью. Вот это уважение к чужим границам, строгое выполнение своих рабочих обязанностей, создание как минимум нейтральной атмосферы в отношениях — это первый шаг, который может стать хорошим началом для новых отношений.