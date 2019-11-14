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Общество

Матч Кыргызстан — Япония. Фан-зона для болельщиков открылась на Старой площади

В Бишкеке открылась фан-зона для болельщиков, желающих посмотреть сегодняшний футбольный матч между сборными Кыргызстана и Японии.

Для любителей футбола организовали специальное пространство на Старой площади. Для болельщиков Федерация футбола установила большой экран, где ведется прямая трансляция со стадиона «Спартак».

К 16.30 на Старой площади собралось около 150 человек. Общественный порядок охраняют сотрудники милиции.

Для собравшихся организовали концерт с участием звезд отечественной эстрады.
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