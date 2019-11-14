Убийство Айеркена Саймаити. Жизнь бизнесмена оценили в $1 тысячу

Подозреваемые в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити признали свою вину. Об этом сообщают турецкие СМИ.

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По данным издания Sabah, задержанные заявили, что предприниматель задолжал им $1 миллион 250 тысяч.

«Граждане Кыргызстана Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер, а также сириец Али Исбех на допросах в полиции сказали, что документы подделали. Выяснилось, что они являются боевиками группировки «Ан-Нусра», — указывается в заметках турецких СМИ.

Издание Т24 пишет, что подозреваемые получили от командира вооруженной группировки $1 тысячу за убийство Айеркена Саймаити.

«Они приехали в Стамбул две недели назад. Сразу после убийства подозреваемые покинули город и выехали в район Рейханлы в провинции Хатай для дальнейшей переправки в Сирию. Однако на полицейском контрольно-пропускном пункте их задержали», — сообщает T24.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Саймаити ездил на машине генконсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, которого уволили.