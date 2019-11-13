Подробности убийства Айеркена Саймаити рассказали задержанные

Задержанные по подозрению в совершении убийства Айеркена Саймаити рассказали о мотивах преступления.

Напомним, гражданина Китая уйгурского происхождения Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. Накануне по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин. В полиции сообщили, что двое из них кыргызстанцы, один — гражданин Сирии.

Турецкие СМИ сегодня со ссылкой на источники в полиции сообщили, что подозреваемые признались в совершении вооруженного нападения на бизнесмена.

«Они следили за ним в течение 15 дней. Подозреваемые Абдулла Энвер и Хусеин Ахметалиев в показаниях сказали, что приехали из города Идлиб (Сирия) в Стамбул, чтобы убить Айеркена Саймаити», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивом преступления стали разногласия в жаамате (религиозной общине). «Два кыргызстанца являются членами этой общины в Сирии. Деятельность Айеркена Саймаити противоречила нормам этой общины. Поэтому они решили его убить», — сообщают СМИ.

Стрелял в жертву Абдулла Энвер, а за рулем машины, на которой подозреваемые приехали на место преступления, сидел Хусеин Ахметалиев.

Фото агентства «Анадолу». Подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити — Хусеин Ахметалиев (слева) и Абдулла Энвер

«Подозреваемые после совершения покушения отправились в город Конья, позже продолжили путь на машине гражданина Сирии Али Исбеха. Но были задержаны сотрудниками полиции Аданы. Али Исбех заявил, что не знаком с обвиняемыми, он согласился подвезти их из Коньи за оплату», — пишут СМИ.