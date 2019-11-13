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Общество

Пересмотр дела Текебаева. Депутат опроверг показания экс-директора MegaCom

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе судебного заседания допрошен депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Во время процесса Омурбек Текебаев зачитал показания экс-директора ЗАО «Альфа телеком» Азата Базаркулова. В своих показаниях последний заявил, что в 2010 году он встречался в кафе «Обама» с Омурбеком Текебаевым, Алмамбетом Шыкмаматовым и Дуйшенкулом Чотоновым. Те якобы поинтересовались, когда решится вопрос о назначении Алексея Модина в состав руководства компании.

Шыкмаматов в суде опроверг встречу с Азатом Базаркуловым.

«Мы никогда вместе не обедали. На очной ставке Азат Базаркулов нервничал, а затем сказал, что у него дети и на него давят. Он добавил, что, когда наступят лучшие времена, скажет правду», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Депутат также сообщил суду, что кабинеты Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева невозможно перепутать, так как последний занимал маленькое помещение.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019 года направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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