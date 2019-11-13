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Общество

Дело Текебаева. Инициатором национализации MegaCom был Азимбек Бекназаров

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе судебного заседания допрошен член временного правительства Азимбек Бекназаров.

«Инициатором декрета (временного правительства о национализации 49 процентов акций MegaCom. — Прим. 24.kg) был я, как генпрокурор. Я возглавлял работу над этим документом. Мы внесли предложение во временное правительство. Цель — сохранить 49 процентов в государстве. Тогда в правительстве были люди, заинтересованные в продаже этих акций. Сначала было возбуждено уголовное дело, а потом на 100 процентов акций наложен арест», — рассказал Азимбек Бекназаров.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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