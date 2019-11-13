Пересмотр дела Текебаева. Эльмира Ибраимова подтвердила алиби обвиняемых

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе судебного заседания допрошена экс-председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова.

Она рассказала, что 13 мая 2010 года членов временного правительства собрала президент переходного периода Роза Отунбаева. В этот же день Дуйшенкул Чотонов вылетел в Ош, поскольку обстановка на юге накалялась.

«Ситуация в Ошской и Джалал-Абадской областях была нестабильной. Для того чтобы постараться урегулировать обстановку, на юг вылетел Дуйшенкул Чотонов. Остальные члены временного правительства сидели в кабинете Розы Отунбаевой до позднего вечера», — сказала Эльмира Ибраимова.

Она добавила, что в здании правительства есть два больших кабинета, в одном сидела Роза Отунбаева, в другом — Алмазбек Атамбаев. Алексей Модин в своих показаниях указал на кабинет, принадлежащий бывшему первому заместителю главы временного правительства, то есть Атамбаеву.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019-го Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.