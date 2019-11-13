Пересмотр дела Текебаева. В проведении видеосъемки вновь отказали

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе судебного заседания адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о допуске в зал заседаний журналистов с видеокамерами.

По его словам, сейчас Кыргызстан ждет справедливого решения суда по пересмотру уголовного дела. Он просил удовлетворить ходатайство при условии, если журналисты не будут снимать судью и прокуроров.

Однако судья Айнура Сатарова отказала адвокату в удовлетворении просьбы.

По ее словам, судебные заседания ведутся по нормам Уголовно-процессуального кодекса. В зале и так проводят аудио- и видеофиксацию.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019-го Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.