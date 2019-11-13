Убийство Айеркена Саймаити. Гражданство задержанных до сих пор неизвестно

До сих пор неизвестно, гражданами какой страны являются задержанные по подозрению в убийстве в Стамбуле китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом 24.kg сообщил представитель МИД КР Улан Дыйканбаев.

По его словам, внешнеполитическое ведомство ждет информации от консульства Кыргызстана в Стамбуле.

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«Пока нет точной информации, что они граждане Кыргызстана. По некоторым данным, они лишь устно заявили, что являются кыргызстанцами. При себе у них не было документов», — отметил Улан Дыйканбаев.

Накануне стало известно о задержании троих иностранцев, которых подозревают в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии. Турецкие СМИ сообщили, что Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер являются гражданами Кыргызстана.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый ранее упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова, которого вчера уволили.