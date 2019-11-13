Сахарный диабет. Аналоговый инсулин будут получать больные в возрасте до 30 лет

С 2020 года аналоговым инсулином будут обеспечивать всех больных сахарным диабетом в возрасте до 30 лет. Об этом заявлено на круглом столе, посвященном Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтынай Омурбекова, министры здравоохранения, образования и социального развития, руководители медицинских организаций, а также представители гражданского общества и неправительственных организаций.

В рамках круглого стола обсудили вопросы по улучшению доступности инсулина для детей и молодежи, меры социальной поддержки детей с сахарным диабетом первого типа и их семей, совершенствования механизмов определения группы инвалидности и условия в школах для больных.

По словам заместителя министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, на сегодня по республике зарегистрировано около 62 тысяч человек с сахарным диабетом.

Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, лишний вес, курение и чрезмерное потребление алкоголя являются основными причинами появления сахарного диабета. Заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев

В 2006 году Кыргызстан первым из стран СНГ принял закон о сахарном диабете. Разработан и внедрен регистр учета больных. Он помогает установить число страдающих сахарным диабетом, их возраст и состояние, а также сколько необходимо инсулина в каждом конкретном случае.

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В настоящее время Минздрав КР обеспечивает детей до 18 лет аналоговым инсулином. «С подписанием приказа 28 октября 2019 года министерство переориентировало средства, и с 2020-го аналоговый инсулин будут получать все больные в возрасте до 30 лет. Остальных граждан, как и раньше, обеспечат генно-инженерным инсулином», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что для этих целей выделяется около 122 миллионов сомов. «Потребность же составляет 250 миллионов сомов на закупку всех препаратов, в том числе глюкометров, для измерения сахара в крови», — заявил Эркин Чечейбаев.

«Мы надеемся, что у нас будет разработано постановление правительства о том, что люди, которые заболели первым типом диабета в детстве, будут защищены аналоговыми инсулинами до конца жизни», — добавил директор Общественного объединения «Детство без диабета» Нурхан Жумабаева.

По ее словам, запущен пилотный проект по поддержке четырех школ Бишкека, в которых учатся дети с сахарным диабетом. «По его итогам в будущем положительный опыт может быть распространен на другие школы и регионы», — сообщила она.