Изнасилование в Кемине. Прокуратура намерена добиваться ареста обвиняемого

Чуйская областная прокуратура обжаловала домашний арест подозреваемому в изнасиловании и избиении бывшей жены. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, изменение меры пресечения на не связанную с арестом — незаконно и необоснованно. Санкция статьи, вменяемой Т.Т., предусматривает содержание под стражей.

Напомним, 5 октября с заявлением в милицию обратилась 27-летняя А.К. Со слов потерпевшей, ее бывший муж Т.Т. в нетрезвом состоянии избил и изнасиловал ее. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она сбежала. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Однако через месяц, 6 ноября, Кеминский районный суд изменил Т.Т. меру пресечения, отпустив его под домашний арест.