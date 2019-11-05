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Общество

Национальный банк выпустил новые коллекционные монеты. Как они выглядят

Фото 24.kg. Новые коллекционные монеты из серии «Эпоха Кыргызского каганата»

Три новые коллекционные монеты из серии «Эпоха Кыргызского каганата» выпустил Национальный банк КР. В обращение они вводятся сегодня. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник экспертного отдела управления денежной наличности НБ КР Дана Сайфуллина.

Монеты объединены темой предметы быта. Две из них номиналом 10 сомов выполнены из серебра, одна — номиналом 1 сом — медно-никелевая.

24.kg
Фото 24.kg. Медно-никелевая монета «Сырга»

По словам Даны Сайфуллиной, монеты выпущены для популяризации духовных и культурных ценностей. Ранее в этой серии вышло около шести монет.

На лицевой стороне монеты «Кыргызская ваза» изображены три вазы на фоне национальных орнаментов и название «Кыргыз Кумурасы/Kyrgyz vase», на оборотной — герб на фоне стилизованных ваз, а также название серии «Уулу Кыргыз каганат».

24.kg
Фото 24.kg. Серебряная монета «Кыргызская ваза»

«Она выполнена из серебра 925 пробы, ее вес — 28,28 грамма. Стоимость 2 тысячи 650 сомов», — сообщила Дана Сайфуллина.

На лицевой стороне монеты «Предмет быта: элементы одежды, украшения» изображен образ женщины с серьгой с использованием стилизованных орнаментов и подвесок. Название «Кыргызское государство» выполнено орхоно-енисейской рунической письменностью. Также расположено название монеты «Сырга/Earring». На оборотной — стилизованный элемент серьги с имитацией вставки из драгоценных камней и коралловых подвесок. В центре — герб Кыргызстана.

24.kg
Фото 24.kg. Серебряная монета «Сырга»

«Монета из серебра имеет номинал 10 сомов, ее вес 28,28 грамма, стоимость — 2 тысячи 650 сомов. Номинал в один сом выполнен из медно-никелевого сплава, ее вес — 12 граммов, стоимость — 380 сомов», — добавила она.

В Национальном банке намерены продолжить эту серию.
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