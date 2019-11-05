Национальный банк выпустил новые коллекционные монеты. Как они выглядят

Три новые коллекционные монеты из серии «Эпоха Кыргызского каганата» выпустил Национальный банк КР. В обращение они вводятся сегодня. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник экспертного отдела управления денежной наличности НБ КР Дана Сайфуллина.

Монеты объединены темой предметы быта. Две из них номиналом 10 сомов выполнены из серебра, одна — номиналом 1 сом — медно-никелевая.

Фото 24.kg. Медно-никелевая монета «Сырга»

По словам Даны Сайфуллиной, монеты выпущены для популяризации духовных и культурных ценностей. Ранее в этой серии вышло около шести монет.

На лицевой стороне монеты «Кыргызская ваза» изображены три вазы на фоне национальных орнаментов и название «Кыргыз Кумурасы/Kyrgyz vase», на оборотной — герб на фоне стилизованных ваз, а также название серии «Уулу Кыргыз каганат».

Фото 24.kg. Серебряная монета «Кыргызская ваза»

«Она выполнена из серебра 925 пробы, ее вес — 28,28 грамма. Стоимость 2 тысячи 650 сомов», — сообщила Дана Сайфуллина.

На лицевой стороне монеты «Предмет быта: элементы одежды, украшения» изображен образ женщины с серьгой с использованием стилизованных орнаментов и подвесок. Название «Кыргызское государство» выполнено орхоно-енисейской рунической письменностью. Также расположено название монеты «Сырга/Earring». На оборотной — стилизованный элемент серьги с имитацией вставки из драгоценных камней и коралловых подвесок. В центре — герб Кыргызстана.

Фото 24.kg. Серебряная монета «Сырга»

«Монета из серебра имеет номинал 10 сомов, ее вес 28,28 грамма, стоимость — 2 тысячи 650 сомов. Номинал в один сом выполнен из медно-никелевого сплава, ее вес — 12 граммов, стоимость — 380 сомов», — добавила она.

В Национальном банке намерены продолжить эту серию.