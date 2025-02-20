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Экономика

К 80-летию Великой Победы Нацбанк Кыргызстана выпустит коллекционную монету

Национальный банк Кыргызстан в текущем году планирует выпустить три коллекционные монеты в серебре 925 пробы.

По данным регулятора, к выпуску готовятся монеты «Отцы – основатели кыргызской государственности» в серии «Исторические события» тиражом 500 штук, «Тушоо кесүү» в серии «Кыргызские обычаи и обряды» тиражом 1 тысяча штук и «80 лет Великой Победе» в серии «Исторические события» тиражом 800 штук.

При этом НБ КР уточнил, что может внести изменения в свои планы.

Нацбанка КР
Фото Нацбанка КР. В начале февраля в Берлине на ежегодной всемирной выставке денег World Money Fair Нацбанк показал коллекционные монеты национальной валюты, отражающие историко-культурное наследие КР

Напомним, с 1995 года Нацбанком КР выпущено 96 коллекционных монет национальной валюты, в том числе в золоте — «Айкөл Манас», «Независимой Кыргызской Республике — 30 лет», «Снежный барс», «200 лет Курманжан Датке», «Ош» и «Манас».

В прошлом году выпущено четыре коллекционные монеты.

В апреле введена в обращение серебряная коллекционная монета «Евразийскому экономическому союзу — 10 лет» номиналом 10 сомов.

В августе – серебряная коллекционная монета «Ат чабыш» номиналом 10 сомов, посвященная V Всемирным играм кочевников, другая монета — в честь 100-летия со дня образования Кара-Киргизской автономной области номиналом 10 сомов, а в декабре НБ КР ввел в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас» номиналом 200 сомов для популяризации устного народного творчества, сохранения и пропаганды культурного наследия кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320529/
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