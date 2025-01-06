Народный банк Китая выпустил памятные монеты в честь предстоящих Азиатских игр

Народный банк Китая выпустил памятные монеты в честь предстоящих зимних Азиатских игр в Харбине. Об этом сообщило издание «Жэньминь жибао».

Набор доступен к продаже с 5 января.







В комплект войдут три монеты: одна золотая и две серебряные. Все монеты являются законным платежным средством на территории КНР.

Напомним, 7-14 февраля 2025 года в Харбине пройдут IX зимние Азиатские игры. В них примут участие более тысячи спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 196 комплектов медалей в шести видах спорта (11 дисциплинах).

Сборная Кыргызстана примет участие в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.