Дело энергетиков. Жанторо Сатыбалдиев не признает свою вину

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого Жанторо Сатыбалдиева.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заявил, что не признает своей вины и будет доказывать свою непричастность.

«Мое правительство ушло 26 марта 2014 года. Кредит и соглашение были подписаны в июне, строительство началось в ноябре 2015-го. Я неоднократно говорил, что привлечение инвестиций — одно, строительство — совсем другое. В привлечении инвестиций участвуют два правительства, а строительство ведут другие люди», — сказал Жанторо Сатыбалдиев.

Он выразил надежду на объективное рассмотрение дела, а также отсутствие политической составляющей.

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«Я верю в правосудие. В своей сознательной жизни я добивался верховенства права. Вам предстоит рассмотрение сложного и непростого дела. Судьба нашей страны в ваших руках. От вас зависит, будет ли частный инвестор вкладывать деньги в Кыргызстан», — добавил экс-премьер, обращаясь к судье.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.