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Общество

Странам ШОС предложили участвовать в строительстве торгово-логистического центра

В Ташкенте проходит очередное заседание саммита глав правительств стран — участниц ШОС.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предложил принять участие в строительстве торгово-логистического центра в приграничном районе КР с Китаем.

По его словам, данный проект оснащен комплексной инфраструктурой и развитой логистической системой контрольно-пропускного пункта.

«Этот центр будет направлен на развитие транзитного потенциала и торгово-экономического межрегионального сотрудничества государств — членов ШОС. Реализация проекта позволит всем странам получить экономическую и коммерческую выгоду», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также отметил, что необходимо активизировать вопрос создания банка ШОС, фонда развития ШОС, а также работу в области совместных проектов в транспортно-логистической сфере.

Глава правительства подчеркнул, что наша республика будет активно содействовать проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
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