Ослепший на один глаз пограничник не может получить пенсию

Ослепший на один глаз в результате избиения пограничник Кубанычбек Молдалиев не может получить пенсию. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, дело передано по подсудности в Таласский областной суд. По существу оно еще не рассматривалось. «Мы сейчас прорабатываем вопрос выплаты компенсации. Сначала надо добиться, чтобы Молдалиева признали инвалидом, назначили пенсию и выплатили страховку», — сказала Азиза Абдирасулова.

Кубанычбек Молдалиев не намерен отзывать заявление и отказываться от материальных претензий. Он требует от обвиняемого моральной компенсации в размере 1 миллиона сомов.

В Военной прокуратуре отметили, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.