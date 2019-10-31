Выдвинутый на «Оскар» фильм «Аврора» показали на кинофестивале в Москве

Фильм «Аврора», выдвинутый на «Оскар» от Кыргызстана, показали на международном кинофестивале «Московская премьера» в конкурсе полнометражных фильмов. Об этом сообщает продюсер Нурлан Анарбаев.

Фильм «Аврора» режиссера Бекзата Пирматова попал в лонг-лист премии киноакадемии «Оскар».

В картине представлен санаторий «Аврора» на озере Иссык-Куль, который с советских времен совсем не изменился, и в фильме он подразумевает республику в целом. Действие происходит один день. Трагичные и в то же время смешные ситуации, в которые попадают герои, отражают главные проблемы страны.

Церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля 2020-го в Лос-Анджелесе.