Япония планирует выдать Кыргызстану до 2024 года 345 тысяч трудовых виз

В ближайшие пять лет Япония планирует выдать более 345 тысяч виз для работы в таких сферах, как строительство, сфера услуг, обслуживание автомобилей, и других. Об этом на встрече с главой МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым рассказал министр юстиции Японии Кацуюки Каваи, сообщает пресс-служба МИД КР.

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Уточняется, что в 2019 году Япония изменила миграционное законодательство и ввела две новые категории виз: «специальные навыки 1» и «специальные навыки 2». Чингиз Айдарбеков сообщил, что кыргызская сторона уже проводит работу по подготовке кадров, соответствующих требованиям новых категорий виз.

Министр поинтересовался планами японской стороны относительно сроков и условий ввода новых категорий виз для граждан КР. Кацуюки Каваи подтвердил, что две категории виз были введены с 1 апреля 2019 года. Он сообщил, что в рамках новых правил в течение пяти лет планируется выдать 345 тысяч 150 рабочих виз.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 21-23 октября с рабочим визитом посетил Японию. Глава государства принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

В рамках визита состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой обсудили перспективы кыргызско-японского двустороннего сотрудничества.

Глава государства встретился с парламентариями Японии и обменялся мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, в том числе и межпарламентского взаимодействия.