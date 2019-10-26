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Общество

В Кыргызстане впервые прошли спортивные соревнования среди охранных агентств

В Кыргызстане на базе Учебно-тренировочного центра ГУГССО МВД КР прошли спортивные соревнования среди частных охранных агентств. Об этом сообщает пресс-служба ГУГССО.

Глава ведомства генерал-майор милиции Талант Исаев отметил важность спортивно-физической подготовки сотрудников не только органов внутренних дел, но и сотрудников частных охранных предприятий.

Спортивные соревнования проходили по мини-футболу, стрельбе и волейболу.

Победители и призеры в личном зачете были награждены кубками и денежной премией. В общекомандном зачете по мини-футболу и стрельбе победила команда ГУГССО МВД. Вторые и третьи места заняли представители частных охранных предприятий.
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