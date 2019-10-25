В Нарынской области построили школу на 150 мест

В Нарынской области построили новую школы на 150 мест. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, учебное заведение открыли в селе Арсы айыльного округа Семиз-Бел. Прежнюю школу, 1960 года постройки, в 2016-м признали аварийной.

«Строительство новой школы начали в ноябре 2018-го. Оно обошлось в $120 тысяч. Республика Кувейт выделила $100 тысяч, 250 тысяч сомов выделили из местного бюджета, 260 тысяч сомов — общественный фонд. Местный бизнесмен передал $20 тысяч», — отметили в ведомстве.