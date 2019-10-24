Перекрестки на ремонтируемой улице Московской в Бишкеке закрыли

Перекрестки улицы Московской с Исанова, Логвиненко и Панфилова временно перекрыты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Читайте по теме Отрезок улицы Московской открыли, но светофоры не включили

Ранее для удобства водителей на время ремонта улицы Московской эти перекрестки были открыты для движения.

Сейчас начинается работа по корректировке уровня люков. Перекрыли дорогу для того, чтобы бетонная смесь набрала прочность. Эти пересечения улиц будут закрываться и на время укладки асфальта.

Столичный муниципалитет убедительно просит автовладельцев не оставлять машины на улице Московской, чтобы не мешать ремонту. На участке между проспектом Манаса и улицей Панфилова дежурит эвакуатор.