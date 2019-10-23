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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Дело Илмиянова. Адвокаты просят снять арест с имущества бывшего советника

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Икрамжана Илмиянова.

Ранее адвокаты обвиняемого просили оправдать его и снять арест с имущества. По словам Кубанычбека Ташбалтаева, следствие наложило арест не только на недвижимость близких родственников Икрамжана Илмиянова, но и его друзей и знакомых.

«Если бы следствие наложило арест на имущество, которое приобретено Икрамжаном Илмияновым на момент возбуждения уголовного дела, можно было бы понять это. Однако из материалов следует, что одна недвижимость куплена еще в 1991-м, другая — несколькими годами позже. Получается, что Икрамжан Илмиянов знал о взятке, которая ему предназначалась, еще тогда? Родственники моего подзащитного не могут сейчас распорядиться своим имуществом только потому, что они состоят в родстве с ним. Это неправильно», — сказал он.

Подсудимый в прениях сторон согласился с доводами адвокатов.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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