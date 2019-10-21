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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Дело о взятке в $50 тысяч. Экс-замглавы Минтранса снизили срок лишения свободы

Бывшему заместителю министра транспорта и дорог Азимкану Жусубалиеву снизили срок лишения свободы. Об этом сообщается в приговоре Бишкекского городского суда.

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Дело о взятке в $50 тысяч. Экс-замминистра приговорен к 14 годам тюрьмы

Судебная коллегия второй инстанции приговорила Азимкана Жусубалиева к 12 годам лишения свободы. Ранее он получил срок 14 лет тюрьмы.

В отношении двух других подсудимых — Болота Токтобаева и Бехруза Гулрузова — приговор Первомайского районного суда оставлен в силе.

Заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев задержан 5 декабря 2018 года при получении $50 тысяч. Взятка предназначалась за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин — Дыйкан, Башкууганды (с 89,5 по 159,2 километра). Задержанный возглавлял тендерную комиссию и покровительствовал одной из иностранных компаний. Первомайский районный суд приговорил бывшего чиновника к 14 годам лишения свободы, второго обвиняемого — Болота Токтобаева суд приговорил к 6 годам тюрьмы. Третьему фигуранту дела Бехрузу Гулрузову назначен штраф — 2 миллиона сомов. Он был освобожден из зала суда.
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