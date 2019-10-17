В Кыргызстане разработали очередную стратегию развития образования

Министерство образования и науки разработало проект Стратегии развития образования на 2021-2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, цель документа — расширить к 2030 году охват дошкольным образованием, улучшить качество преподавания и уровень достижений учащихся, подтверждаемый международным рейтингом PISA.

Проект включает переориентацию науки на прикладные исследования и экономическую эффективность результатов работ. Министерство образования и науки

Проект предлагает направить государственные ресурсы в ограниченную группу вузов, получающих международное признание и востребованных на региональных рынках труда.

В сфере начального и среднего профессионального образования закладывают комплексные реформы, связанные с национальной системой квалификации и использованием обучения на рабочем месте.