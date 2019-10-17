21:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане разработали очередную стратегию развития образования

Министерство образования и науки разработало проект Стратегии развития образования на 2021-2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, цель документа — расширить к 2030 году охват дошкольным образованием, улучшить качество преподавания и уровень достижений учащихся, подтверждаемый международным рейтингом PISA.

Проект включает переориентацию науки на прикладные исследования и экономическую эффективность результатов работ.

Министерство образования и науки

Проект предлагает направить государственные ресурсы в ограниченную группу вузов, получающих международное признание и востребованных на региональных рынках труда.

В сфере начального и среднего профессионального образования закладывают комплексные реформы, связанные с национальной системой квалификации и использованием обучения на рабочем месте.
Ссылка:
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
В КНУ необходимо провести дезинфекцию, а не открывать медфак, считает депутат
Школьная система Кыргызстана. Как мы теряем образованное общество
В Кыргызстане создали цифровую библиотеку, которая работает без интернета
Образование без министерства. Сколько сэкономит бюджет?
«Будет только хуже». Почему отставка министра образования ничего не изменит
Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему образования снова ждут реформы
Министр культуры предложил передать библиотеки школам
В Кыргызстане 16 школ в крайне аварийном состоянии
Вузы обяжут создавать специальные условия для обучения ЛОВЗ
Как готовить востребованные на рынке труда кадры, придумали в Минобразования
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
Стартовала СКИДКА на&nbsp;летние бестселлеры в&nbsp;O!Store. Redmi Note 7&nbsp;и&nbsp;Samsung A40 Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40
17 октября, четверг
21:43
Акция «Примите моего ребенка в школу». С какими проблемами столкнулись родители
21:22
В Кыргызстане разработали очередную стратегию развития образования
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: днем без осадков
20:42
Боксеры из Кыргызстана выиграли шесть медалей на чемпионате Азии
20:22
Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите