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Общество

Больные сахарным диабетом просят не ставить на них эксперименты

Регистрация в Кыргызстане биосимиляров инсулина вызывает беспокойство у людей, страдающих диабетом. Об этом 24.kg сообщила председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения, общественного объединения «Детство без диабета» Нурхан Жумабаева.

Биосимиляры — это версии аналогов инсулина. В Кыргызстане в мае 2018 года в департаменте лекарственного обеспечения (ДЛО) прошли регистрацию 36 таких препаратов.

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«Все это преподносится под предлогом заботы о здоровье нации и экономии бюджетных средств. Люди, страдающие диабетом, обеспечиваются инсулином бесплатно. Регистрация биосимиляров открывает препаратам дорогу для участия в тендерах. Такие попытки уже были. Они не прошли только потому, что не отвечали требованиям, которые указали специалисты-эндокринологи. Но где гарантия, что в другой раз дело не закончится по-другому?» — отметила она.

Нурхан Жумабаева добавила, что общественный совет пытался узнать, почему департамент зарегистрировал эти препараты, но не смог получить документы для изучения.

«ДЛО говорит, что при регистрации основываются на документах, предоставляемых компаниями. По их информации, они не могут отказывать компаниям. А если ребенок умрет? У нас в Кыргызстане нет условий проверить эти биосимиляры. А без инсулина человек не проживет. Мы выступаем против регистрации биосимиляров», — сказала она.

По ее словам, биосимиляры нигде не проходили клинических испытаний, нет доказанной эффективности их применения.
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