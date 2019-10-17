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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Дело скандального Насирбека Алмаматова рассмотрит Верховный суд

В Верховный суд поступило кассационное представление на приговор Бишкекского городского суда в отношении бывшего начальника столичного отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбека Алмаматова.

В ВС КР отметили, что адвокаты Насирбека Алмаматова ходатайствовали о заключении соглашения о признании вины, но оно было отклонено, поскольку статья, по которой осужден чиновник, не подпадает под требования УПК о заключении сделки со следствием.

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«Участвующий по делу прокурор изменил требования апелляционного представления, просил путем частичного сложения наказаний окончательно назначить обвиняемому штраф в размере 33 тысяч расчетных показателей. Апелляционное представление было удовлетворено. Несмотря на это, прокуратура обращается в Верховный суд КР в противоречие своим апелляционным требованиям. Позиция прокуратуры по данному делу является неоднозначной», — говорится в сообщении в Верховного суда.

Заседание назначено на 30 октября.

Насирбек Алмаматов задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. Сам Алмаматов обвинения в свой адрес отвергал.

Отметим, что он проходит также главным свидетелем по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Насирбек Алмаматов, как заявляла юрист Чинара Джакупбекова, оболгал родственника экс-генерального прокурора Аиды Саляновой Калыкбека Эльтуйбасова, но к ответственности его не привлекли. Адвокат обращалась с ходатайством в Генпрокуратуру, однако ей было отказано.
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