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Общество

Главного свидетеля по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой уличают во лжи

Адвокат подозреваемого в убийстве Камилы Дуйшебаевой Калыбека Салянова (дядя бывшего депутата Аиды Саляновой. — Прим. 24.kg) Чинара Джакупбекова подготовила заявление в органы прокуратуры. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам юриста, главный свидетель, на основании показаний которого строилось обвинение в отношении ее клиента, солгал. Речь о задержанном ГКНБ сотруднике ГРС Насирбеке Алмаматове.

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Чинара Джакупбекова отметила, что Насирбек Алмаматов рассказал следствию, что Калыбек Салянов попросил администратора сауны, где Осунбек Жамансариев и еще пара мужчин отдыхали накануне убийства девушки, уничтожить видеозаписи с камер наблюдения. Администратор, к слову, исчезла, ее местонахождение не установили до сих пор. Потом Насирбек Алмаматов от своих слов отказался и признался в интервью журналисту Эльнуре Алкановой, что солгал.

«Поэтому я требую, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело за ложное сообщение. Если бы не его показания, то Калыбек Салянов не стал бы главным подозреваемым. Следствие по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой зашло в тупик, других подозреваемых у них нет», — подчеркнула юрист.

Когда на Аиду Салянову начались гонения, обвинение «повесили» на ее дядю. Калыбек Салянов вынужден уехать из Кыргызстана.

Чинара Джакупбекова

Пятый год следователи МВД не могут раскрыть убийство 19-летней Камилы Дуйшебаевой. Преступление, ставшее резонансным из-за громких имен людей, знавших девушку, по всей видимости, стало «висяком». Ранее ведомство сообщало, что в ходе расследования по уголовному делу допросили более 400 свидетелей. Однако к раскрытию убийства их показания следователи не приблизили.
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