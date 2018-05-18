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Общество

Милицейские чиновники вновь пообещали раскрыть убийство Камилы Дуйшебаевой

Сегодня на пресс-конференции начальник службы криминальной милиции Нурбек Абдиев в очередной раз пообещал журналистам, что убийство Камилы Дуйшебаевой раскроют в ближайшее время.

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Он заверил, что в деле не замешаны большие чиновники.

«Кто бы ни был в этом преступлении замешан, он не уйдет от уголовной ответственности. Министр внутренних дел уже дал поручение раскрыть это дело в кратчайшие сроки. Несколько версий убийства у нас есть. По ним мы уже работаем. Как только будут задержаны подозреваемые, сразу сообщим. Это вопрос времени, он всегда на контроле у нас», — сказал Нурбек Абдиев.

Камила Дуйшебаева ушла из дома 10 марта 2014 года и не вернулась. Спустя неделю ее нашли на кладбище в селе Байтик. Девушка была задушена шарфом. Следствие ведется до сих пор. Свидетелями проходят около 400 человек.

Каждый министр внутренних дел, приходя на должность, обещает раскрыть это убийство. 
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