Убийство Камилы Дуйшебаевой. Почему Калыбека Салянова делают подозреваемым

Пятый год следователи МВД не могут раскрыть убийство 19-летней Камилы Дуйшебаевой. Преступление, ставшее резонансным из-за громких имен персон, знавших девушку, по всей видимости, стало «висяком». Ранее МВД сообщало, что в ходе расследования по уголовному делу допрошено более 400 свидетелей. Однако к раскрытию убийства свидетельские показания следователей не приблизили.

В эпицентре событий оказался дядя экс-генерального прокурора Аиды Саляновой — Калыбек Салянов (он сменил фамилию и теперь в деле проходит как Калыбек Эльтубасов).

В СМИ его называли главным подозреваемым в убийстве Камилы Дуйшебаевой. Сам Калыбек Эльтубасов с семьей покинул Кыргызстан, что, конечно, лишь добавило подозрений если не в его причастности к громкому преступлению, то к каким-то отношениям, которые у него могли быть с убитой.

Адвокат Чинара Джакупбекова рассказала, что нового в расследовании.

— Камила Дуйшебаева была убита в марте 2014 года. Следствие продолжается до сих пор. Ваш подзащитный в розыске. На какой стадии сейчас находится уголовное дело?

— Сразу хочу заявить: Калыбек Эльтубасов никогда не был и не является подозреваемым или обвиняемым в убийстве Камилы Дуйшебаевой.

Все СМИ по-прежнему пишут, что даже спустя столько лет с момента убийства Камиллы Дуйшебаевой следствие продолжается, а в розыске находится дядя экс-генпрокурора Аиды Саляновой — Калыбек Салянов.

СМИ и пресс-центр Министерства внутренних дел немного лукавят и недоговаривают. Если принимать информацию в том формате, в котором ее предоставляют обществу, можно подумать, что моего подзащитного — Калыбека Эльтубасова — подозревают в убийстве Камилы Дуйшебаевой и именно по этому делу он находится в розыске.

Однако это далеко не так. Вношу ясность.

Моего подзащитного Калыбека Эльтубасова разыскивают абсолютно по другому уголовному делу.

По версии правоохранительных органов, Калыбек Эльтубасов удалил записи с видеокамер, расположенных в сауне, где он отдыхал 10 марта 2014 года.

По данному уголовному делу 29 июня 2017 года моему подзащитному заочно предъявлено обвинение по статье 318 части 1 Уголовного кодекса КР, квалифицирующими признаками которой является воспрепятствование производству следствия.

Подчеркиваю, по уголовному делу, возбужденному по факту убийства Камиллы Дуйшебаевой, мой подзащитный — Калыбек Эльтубасов — проходит в качестве свидетеля.

Это говорит о том, что пока у следствия нет никаких доказательств вины моего подзащитного в убийстве девушки.

— Вы говорили со своим подзащитным по делу о воспрепятствовании производству следствия? Он признает свою вину в содеянном?

— С моим подзащитным я говорила и говорю. Но с ним мы связываемся не так часто. В основном со мной контактируют его родственники.

Разумеется, он свою вину не признает и уверен в том, что данное дело по якобы воспрепятствованию производству следствия было возбуждено по политическим мотивам.

— Но наверняка были какие-то факты, доказательства, на основании которых ваш подзащитный был привлечен в качестве обвиняемого?

— Здесь-то и начинается самое интересное. Я получила постановление о привлечении в качестве обвиняемого в воспрепятствовании производству следствия, датированное 29 июня 2017 года.

Версия правоохранительных органов основывается на показаниях хозяина сауны Насыра Алмаматова (в день убийства Камилы Дуйшебаевой дядя Аиды Саляновой с другом и двумя женщинами находился в этой сауне. — Прим. 24.kg).

У меня есть серьезные подозрения полагать, что все показания на следствии Насыр Алмаматов давал под давлением правоохранительных органов. Подозрения возникли неспроста.

25 декабря 2017 года журналистом Эльнурой Алкановой было проведено журналистское расследование. При его проведении журналист встречалась с Насыром Алмаматовым.

Хозяин сауны Насыр Алмаматов сообщает, что записи с камер видеонаблюдения в сауне были удалены им лично. Чинара Джакупбекова

Дело было сфабриковано исключительно в целях деморализации Аиды Саляновой как непримиримого оппонента власти бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Чинара Джакупбекова

Хозяин сауны также сообщает, что удаление записей с камер видеонаблюдения является обычной практикой, это делается из этических соображений, и Калыбек Эльтуйбасов здесь не при чем. Таким образом, единственный свидетель, дающий показания против моего подзащитного, подтверждает политическую подоплеку этого уголовного дела.Я также лично говорила с Насыром Алмаматовым. Однако он свои показания на следствии менять не хочет, видимо, боясь ответственности за ложные показания. Теперь встреч со мной он любыми способами избегает.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли на кладбище в селе Байтик неделю спустя. Девушка была задушена собственным шарфом. Версию о самоубийстве оперативники отбросили сразу. Это дело стало резонансным, так как в СМИ назывались очень громкие имена.