Происшествия

Смерть обвиняемого Кумарбека Абдырова прокомментировали в ГСИН

Смерть обвиняемого в резонансных убийствах Кумарбека Абдырова прокомментировали в Государственной службе исполнения наказаний.

Подробности смерти Кумарбека Абдырова, 1984 года рождения, который содержался в СИЗО-1, уточняет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что труп обнаружен 7 февраля примерно в 12.30. Он находился на внутренней решетчатой двери камеры. По предварительным данным, арестант использовал для суицида свои брюки, на которых повесился.

На место ЧП прибыли следственно-оперативная группа ГСИН и представители Спецпрокуратуры. По данному факту началась доследственная проверка, в рамках которой назначены экспертизы.

Кумарбека Абдырова перевели в СИЗО-1 17 декабря прошлого года.  

Кумарбека Абдырова задержали осенью 2025-го после гибели 17-летней Айсулуу Мукашевой. По данным следствия, тогда он признался в этом преступлении, а также в ряде других тяжких преступлений, совершенных в разные годы. 

Кумарбек Абдыров — житель Чуйской области, фигурант серии тяжких и особо тяжких преступлений.   
