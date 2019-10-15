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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Суд не прекратил уголовное дело в отношении Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека проходят предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Старший прокурор управления Генпрокуратуры Медер Абдышев рассказал журналистам, что адвокаты Алмазбека Атамбаева заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении бывшего президента.

«В Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, что этот вопрос рассматривается в случае смерти подсудимого, применения амнистии, декриминализации преступления и истечения срока давности преступления. Суд не удовлетворил ходатайство», — сказал он.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди которых бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявили обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.
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