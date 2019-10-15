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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей

В Первомайском районном суде продолжаются предварительные слушания по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

В ходе процесса адвокат бывшего президента Сергей Слесарев заявил ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

«Я просил отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест, потому что он не должен находиться в СИЗО. Судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении прошения. Мы также намерены заявить ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении бывшего президента, а также о рассекречивании некоторых материалов дела», — сказал Сергей Слесарев.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди которых бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.
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