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Общество

Присвоить звание Героя Кыргызстана Суйменкулу Чокморову предлагает экс-премьер

Экс-премьер-министр страны Темир Сариев предлагает присвоить звание Героя Кыргызстана («Кыргыз эл баатыры») посмертно народному художнику Киргизской ССР, народному артисту Суйменкулу Чокморову. Об этом он заявил сегодня на открытии выставки «Эсимде» в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Темир Сариев отметил, что Суйменкул Чокморов — великий сын кыргызского народа, достойный самой высокой государственной награды — вручения знака «Ак-Шумкар» и звания «Кыргыз эл баатыры» посмертно.

«Это человек, который прославлял нашу республику через кыргызское искусство на весь мир. И как никто другой Суйменкул Чокморов заслужил высшего звания. Мы называем его цветом кыргызской нации, но настало время назвать его героем», — сказал он.

Зал поддержал инициативу апплодисментами. Сам экс-премьер уверен, что широкая общественность также поддержит его предложение.
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