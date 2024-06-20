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Общество

В Бишкеке завтра состоится открытие памятника Суйменкулу Чокморову

Завтра, 21 июня, состоится открытие памятника народному артисту СССР, народному художнику республики Суйменкулу Чокморову. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

24.kg
Фото 24.kg

Отметим, что в 2017 году у кинотеатра «Ала-Тоо» установили памятник Суйменкулу Чокморову, изготовленный Алмазом Кожегуловым. Горожане не нашли сходства скульптуры с актером, на которую потратили 3 миллиона сомов. Общественный фонд имени Суйменкула Чокморова признал памятник творческой неудачей на основании мнения родственников и заслуженных художников и решил заказать новую скульптуру.

В 2019-м скульптуру сняли и памятник решили заменить. Тогда общественный фонд объявил конкурс, победителем которого стал Азамат Абдрахманов.

Народный артист СССР Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в Аламединском районе Чуйской области. Ушел из жизни в 1992-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297146/
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