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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект правил застройки антинародный. Активисты призывают мэрию к диалогу

Мэрия Бишкека не стремится наладить диалог с горожанами по принятию Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом 24.kg рассказал представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

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Он напомнил, что группа обратилась в муниципалитет с просьбой провести общественные слушания по предлагаемому проекту ПЗЗ. В ответ пришло письмо, что документ размещен на сайте Бишкекского городского кенеша. В мэрии также сослались на то, что проведен круглый стол по проекту, в котором приняли участие граждане и организации, они вносили предложения и замечания.

«Мероприятие провели для галочки. На круглом столе ни одного дельного предложения не сделано. Сколько мы ни пытаемся пойти на взаимодействие с муниципалитетом, власти никак не реагируют», — отметил представитель инициативной группы горожан.

У городских властей нет цели сделать хороший, качественный проект Правил землепользования и застройки.

Сергей Ким

Он добавил, что ПЗЗ — нужный городу документ, но только в том случае, если он учитывает интересы жителей.

«Предложенный проект антинародный. Он нацелен на то, чтобы уничтожить город. По мнению городских властей, некоторые районы недостаточно застроены и можно увеличить там количество жилья и других объектов. На Моссовете, например. Однако нет расчетов, насколько увеличится количество машин, выдержат ли коммуникации, старые трубы», — заметил Сергей Ким.

Он уверен, что ПЗЗ нужны только для того, чтобы у муниципалитета была возможность изымать частную собственность.

Ранее правовая клиника «Адилет» также провела анализ проекта ПЗЗ. Юристы пришли к выводу, что он требует доработки положений, регулирующих изъятие (выкуп) земельных участков.

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