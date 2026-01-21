15:55
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в порядок выдачи документов на строительство и подключение к инженерным сетям.

Изменения разработаны для упорядочивания системы экспертиз проектной документации, устранения правовых пробелов и повышения эффективности взаимодействия застройщиков с государственными органами.

Согласно проекту приказа, предлагается:

  • закрепить, что экспертизы проектной документации будут проводиться не комплексно, а по отдельным направлениям — строительной, пожарной, экологической и промышленной безопасности;
  • уточнить ответственность заказчика за сопровождение документов в уполномоченных органах и согласованность всех разделов проекта;
  • исключить ряд устаревших норм, в том числе положения о комплексной экспертизе;
  • ввести обновленные требования к составу документов, подаваемых для получения заключений экспертиз.

Документ также обязует уполномоченные государственные органы выдавать отдельные экспертные заключения по каждому направлению безопасности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358650/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап
В Бишкеке проверяют строительные объекты на соблюдение техники безопасности
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
15:43
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут но...
15:19
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
15:17
После скандала в Чуйском районе назначен новый аким
15:09
Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»
14:40
Минцифры: Мужчины не смогут получать женские ПИН, а женщины — мужские