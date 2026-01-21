Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в порядок выдачи документов на строительство и подключение к инженерным сетям.

Изменения разработаны для упорядочивания системы экспертиз проектной документации, устранения правовых пробелов и повышения эффективности взаимодействия застройщиков с государственными органами.

Согласно проекту приказа, предлагается:

закрепить, что экспертизы проектной документации будут проводиться не комплексно, а по отдельным направлениям — строительной, пожарной, экологической и промышленной безопасности;

уточнить ответственность заказчика за сопровождение документов в уполномоченных органах и согласованность всех разделов проекта;

исключить ряд устаревших норм, в том числе положения о комплексной экспертизе;

ввести обновленные требования к составу документов, подаваемых для получения заключений экспертиз.

Документ также обязует уполномоченные государственные органы выдавать отдельные экспертные заключения по каждому направлению безопасности.