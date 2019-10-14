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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Амантура Жамгырчиева, проходящего по делу Атамбаева, суд оставил под стражей

Бишкекский городской суд оставил под стражей сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Амантура Жамгырчиева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

Адвокат считает незаконными решения Первомайского районного и Бишкекского городского судов.

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«За все время содержания в СИЗО-1 с Амантуром Жамгырчиевым не провели ни одного следственного действия. Содержание под стражей было бы обосновано, если бы на него указали как на лицо, совершившее преступление. Ни один человек этого не сделал. Суд должен был учесть, что Амантур Жамгырчиев публичная личность, доказательств того, что он скроется от суда, в материале нет», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, что сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыязу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.
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