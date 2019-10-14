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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Атамбаева. Адвокат не знает, привезут ли сегодня в суд его подзащитного

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил 24.kg, что не знает, согласится ли его подзащитный сегодня выйти из камеры СИЗО ГКНБ и присутствовать на предварительных слушаниях по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

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По его словам, ходатайство в Генпрокуратуру о том, что Алмазбек Атамбаев не будет ходить на суды, он не подавал, поскольку еще не согласовывал его с клиентом.

«Будет ли он присутствовать на других судах, мне неизвестно. Но все, что в отношении его и с ним, начиная с задержания, он, конечно, считает незаконным и возмущен», — сказал Сергей Слесарев, добавив, что отказом выходить из камеры Алмазбек Атамбаев выражает свой протест.

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня должны начаться предварительные слушания по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Обвиняемыми по делу проходят 19 человек, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев. 
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