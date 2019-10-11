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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд над Атамбаевым. Милиция не пускает журналистов

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня должно начаться судебное заседание по делу бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Пришедших на процесс журналистов не пускают на территорию суда.

Сотрудники милиции не могут объяснить причину своих действий. Журналистам заявили, что процесс закрытый.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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