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Общество
Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город». Госкомсвязи подписал договор с Shenzhen Sunwin

Заключен договор по реализации второго этапа проекта «Безопасный город» с выигравшей компанией — Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

По его данным, второй этап охватит все области страны, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта. Всего будет установлено около 3 тысяч камер различного типа.

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«Места планируемой установки были согласованы с ГУОБДД МВД и органами местного самоуправления. Они определялись с учетом статистической концентрации ДТП. Второй этап проекта «Безопасный город» будет реализовываться по сервисной модели, согласно которой все техническое оборудование, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы и дальнейшее техническое сопровождение осуществляются полностью за счет поставщика. Государству поставщик предоставляет обезличенный поток данных о зафиксированных нарушениях ПДД, транспортном потоке и системы видеонаблюдения», — подчеркнули в Госкомсвязи.

Напомним, заявки на участие во втором этапе проекта подали три компании. АО «Концерн радиостроения «Вега» готово было реализовать проект за 4 миллиарда 802,3 миллиона сомов, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — за 2 миллиарда 654,5 миллиона сомов и ООО «Безопасность информационных систем» — за 5 миллиардов 67,7 миллиона сомов. Победителем в итоге признали Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.
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