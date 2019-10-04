ОБСЕ проигнорировала просьбу Ирины Карамушкиной оценить события в Кой-Таше

Депутат Ирина Карамушкина на своей странице в Facebook написала, что ОБСЕ проигнорировала ее просьбу дать оценку событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

Нардеп также возмущена молчанием своих коллег. Они никак не реагируют на нарушение прав человека, которые имели место быть при спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ирина Карамушкина предполагает, что нардепы не хотят остаться без заграничных поездок, оплачиваемых ОБСЕ.

Раскритиковала парламентарий и силовиков. Она считает, что они «ломают» самых слабых, на примере Алги Кылычева, потому что он уже готов «нести» все что угодно, лишь бы его выпустили из-под стражи.

Напомним, саму Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.