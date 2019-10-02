Суд над экс-мэрами. Должны ли деньги на строительство школы поступить в бюджет

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Сегодня допросили свидетелей по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» — аудиторов Счетной палаты.
Напомним, что, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.