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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (172)

Суд над экс-мэрами. Должны ли деньги на строительство школы поступить в бюджет

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допросили свидетелей по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» — аудиторов Счетной палаты.

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«В рамках уголовного дела они давали заключение, что компания ТВЕА должна была зачислить $2 миллиона на счет мэрии. Защита интересовалась, на основании какого нормативно-правового акта они пришли к такому выводу. В ходе допроса аудитор начала путаться в показаниях, говорить, что деньги должны были поступить на счет Минобразования. Никто из аудиторов не смог точно назвать документ, нормативный акт, на котором они основывали свое заключение», — рассказал адвокат Санжар Сакиев.

Напомним, что, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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