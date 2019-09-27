Суд над экс-мэрами. Жанторо Сатыбалдиев рассказал, как просил построить школу

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Читайте по теме Суд над экс-мэрами. Решение о строительстве школы было принято правительством

Сегодня допрашивают свидетеля по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. Он проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ, которое к судебному процессу бывших градоначальников отношения не имеет.

Бывший премьер-министр рассказал, что предложил китайской компании ТВЕА, которая проводила модернизацию Бишкекской ТЭЦ, оказать гуманитарную помощь стране — построить школы.

Жанторо Сатыбалдиев добавил, что эксперты сообщили ему, что за $2 миллиона можно построить две школы в сельской местности.

«Тогда поручил проработать этот вопрос Министерству энергетики и Министерству образования и науки», — сообщил он и добавил, что позднее правительство приняло распоряжение о строительстве одной школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Адвокат Сергей Слесарев отметил, что исполняться должен именно принятый и подписанный документ, а не его проекты.

Защита также поинтересовалась, необходимо ли было проводить тендер на эти $2 миллиона. Свидетель ответил отрицательно, добавив, что это были средства ТВЕА и подрядчиков также отбирала она.

Напомним, что, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.