Сторонники Текебаева и Чотонова возмущены переносом суда на 17 октября

В Первомайском районном суде Бишкека начали пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Процесс проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

Следующее заседание назначили на 17 октября. Сторонники политиков возмущены, что между слушаниями такие длительные перерывы. «Как сажали, так каждый день заседали до ночи», — говорят они.

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На следующем заседании продолжат допрос свидетелей. Ожидается, что в суд могут пригласить Алексея Модина. В отношении него по заявлению Омурбека Текебаева начали досудебную проверку по факту дачи ложных показаний.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.