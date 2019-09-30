20:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Сузакском районе учителям предложили вернуть надбавки за вредность за три года

Сузакский районный отдел образования потребовал от учителей информатики вернуть надбавки к зарплате за вредность, которые начислили за последние три года. Об этом 24.kg сообщили учителя двух школ.

По их словам, в районо объяснили, что надбавки за вредность начислили незаконно. «Учителя информатики получают 15-процентную надбавку к заработной плате. Теперь от нас требуют вернуть эти деньги за 2016-2018 годы. Где нам найти эти средства?» — рассказала учительница школы № 35 «Комсомол» Акылай Чолпонбаева.

В Министерстве образования и науки обещали наказать сотрудников районо Сузака, которые без заключения Экотехинспекции выдавали учителям надбавку.

«Учителя не должны возвращать деньги. Это не их вина, а вина районо. Его сотрудники, видимо, за эти годы не получили соответствующее заключение Инспекции по экологической и технической безопасности. А надбавки к зарплате будут выдавать после оформления нужных документов», — сообщили в министерстве.
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В Минобразования рассказали, почему в школах не хватает около 2 тысяч учителей
Новые образовательные технологии испытают на школьных педагогах
Минпросвещения России ищет учителей для работы в Кыргызстане
Более тысячи учителей отдохнут в ведомственном пансионате
В Кыргызстане вакантно около 370 мест педагогов в школах
В Министерстве образования придумали, как повысить зарплату учителям
В Бишкеке открылся современный центр повышения квалификации учителей
Пора повысить статус. Сооронбай Жээнбеков поздравил учителей с праздником
Около двух тысяч молодых учителей распределили по школам. А сколько уволили?
По каким школьным предметам готовят больше всего учителей. Минобраз рассказал
Популярные новости
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
Вернется&nbsp;ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает квартиры и&nbsp;дома в&nbsp;Бишкеке «Бакай Банк» продает квартиры и дома в Бишкеке
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Как найти ближайший терминал MegaCom? Как найти ближайший терминал MegaCom?
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг