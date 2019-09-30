В Сузакском районе учителям предложили вернуть надбавки за вредность за три года

Сузакский районный отдел образования потребовал от учителей информатики вернуть надбавки к зарплате за вредность, которые начислили за последние три года. Об этом 24.kg сообщили учителя двух школ.

По их словам, в районо объяснили, что надбавки за вредность начислили незаконно. «Учителя информатики получают 15-процентную надбавку к заработной плате. Теперь от нас требуют вернуть эти деньги за 2016-2018 годы. Где нам найти эти средства?» — рассказала учительница школы № 35 «Комсомол» Акылай Чолпонбаева.

В Министерстве образования и науки обещали наказать сотрудников районо Сузака, которые без заключения Экотехинспекции выдавали учителям надбавку.

«Учителя не должны возвращать деньги. Это не их вина, а вина районо. Его сотрудники, видимо, за эти годы не получили соответствующее заключение Инспекции по экологической и технической безопасности. А надбавки к зарплате будут выдавать после оформления нужных документов», — сообщили в министерстве.